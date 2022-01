¿Se siente Alberto Garzón desautorizado por Pedro Sánchez? ¿Por qué no le ha defendido el presidente del Gobierno ante la polémica por las macrogranjas? Andrea Ropero plantea estas preguntas al ministro de Consumo en El Intermedio, que defiende que ha seguido las directrices del Gobierno.

"No puedo responder por las formas concretas y específica que nuestros socios de coalición han tenido para tomarse esta circunstancia", ha señalado Garzón, que ha afirmado desconocer por qué Sánchez no ha salido en su defensa y ha admitido que no ha hablado con el presidente sobre esta cuestión, que tampoco se ha abordado en el Consejo de Ministros.

Según Garzón, la vicepresidenta Yolanda Díaz sí ha hablado con Sánchez sobre esto y, aunque "no revela sus conversaciones", le ha trasladado que ella está de acuerdo con lo que dijo a 'The Guardian' y que esta "es la posición de Unidas Podemos y del Gobierno".

No obstante, Garzón ha revelado que sí ha hablado del tema con otros ministros, incluidos los de Transición Ecológica y Agricultura, Teresa Ribera y Luis Planas. Con este último -que en Al Rojo Vivo calificó sus palabras como "desafortunadas"-, Garzón ha dicho que tiene "buena relación": "Estoy convencido de que el ministro en su línea de trabajo está totalmente de acuerdo con lo que sí dije", ha afirmado.

Ante la polémica generada, ¿cree que su cargo como ministro de Consumo está en peligro? "Ahora mismo no, pero es verdad que no depende de mí", ha respondido Alberto Garzón, que ha señalado que no se han activado los mecanismos establecidos para hacer cambios en el Ejecutivo y que no cree que se vayan a activar.

Garzón se reafirma en sus palabras sobre las macrogranjas

A preguntas de Andrea Ropero, Garzón se ha reafirmado en sus palabras sobre las macrogranjas en 'The Guardian'. "Lo que dije es impecable", ha defendido, tal y como puedes ver en este vídeo: