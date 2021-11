Mercedes Huerta perdió a su padre durante la primera ola de la pandemia. Estaba en una residencia y, a su juicio, la gestión de la Comunidad de Madrid dejó mucho que desear. Lo que más le duele, ha explicado en una entrevista con Andrea Ropero, es ver cómo "porque ya son ancianos no tienen derecho a nada".

En este sentido, no ha dudado en hacer un rotundo alegato sobre nuestras raíces: "Son ancianos que salieron de una guerra, de una posguerra, de una dictadura, que han trabajado y luchado toda su vida para darle a sus hijos una calidad de vida mejor de la que ellos tuvieron. Me duele que los hayan tratado como despojos, si esa es la empatía que tiene el Gobierno de la comunidad de Madrid lo que se viene es duro, porque no les importamos", ha espetado.

Mercedes también ha contado cómo las únicas condolencias que recibió su familia fueron de la trabajadora social que le correspondía a su padre, pero ni siquiera se correspondían con él: "Recibió mi madre una carta en la que le daba el pésame por su hermana María. Mi madre no tiene ninguna hermana llamada María". Puedes escuchar su relato en este vídeo: