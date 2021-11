Mercedes Huerta es familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Su padre, Juan, falleció en la Residencia Adolfo Suárez y ella aún sigue en un duelo que, dice, "no se cierra": "Ha traído consecuencias en la familia, sobre todo a mi madre y a mí".

Según ha explicado en una entrevista con Andrea Ropero, cuando su padre enfermó preguntó por qué no se le trasladaba al hospital, pero no recibió respuesta. Después, la única comunicación que ha recibido por parte de las autoridades fue de una trabajadora social que ni siquiera mandó la carta correcta: "Recibió mi madre una carta en la que le daba el pésame por su hermana María. Mi madre no tiene ninguna hermana llamada María y el que había fallecido era mi padre".

Su alegato sobre la gestión de Ayuso

Mercedes Huerta no ha dudado en recordar sus raíces y las de todos los españoles, y realzar así el valor de los ancianos a los que, a su juicio, se ignoró en la primera ola en la Comunidad de Madrid: "Son ancianos que salieron de una guerra, de una posguerra, de una dictadura". Puedes escucharlo en este vídeo: