El actor y presentador Javi Martín llevaba una vida "completamente feliz y normal" cuando hace diez empezó a sufrir un trastorno bipolar. En El Intermedio, junto a Andrea Ropero, ha contado su historia para poner en valor la necesidad de atender con recursos públicos a la salud mental.

"Empecé a ver las cosas de una manera distorsionada, como en un mundo paralelo, pero estaba metido en la enfermedad y me costó saber lo que tenía". Así, empezó a pasar de un estado maniaco en el que no se enteraba de nada, vivía con energía y disfrutaba de hacer locuras, a otro depresivo en el que sufría hasta el punto de querer suicidarse.

Recuerda que su entorno, concretamente su marido, le decía que prefería la parte depresiva a la maniaca, porque era más controlable para ellos. Pero no para el actor.

"Tenía el demonio en casa porque vivo en un piso con terraza en una séptima planta. Mi cabeza me decía 'tírate, tírate, tírate'. El dolor es tan profundo y crees que nunca vas a poder salir del pozo de oscuridad y llegué a un límite", ha explicado.

Afortunadamente, fueron también sus propios pensamientos los que le frenaron: "Me imaginé que me tiraba, que algún vecino llamaría a la ambulancia, a mi marido y le dirían que me había quitado la vida. Lo que me frenó fue imaginarme la cara de mi marido de terror". Después de este episodio decidió ponerse en manos de una psicóloga con la que sigue trabajando hasta el día de hoy.

Denuncia la falta de recursos para la salud mental

"Pagaba 70 euros de psicóloga y 100 de psiquiatra la semana, algo que no todo el mundo puede permitirse". Con el relato de su dura experiencia tras ser diagnosticado con trastorno bipolar, el actor pide más recursos para la salud mental.

Teléfonos y páginas de ayuda contra el suicidio

Teléfono de la Esperanza (717 003 717)

Teléfono contra el Suicidio (911 385 385)

RedAIPIS-FAeDS, dirigida a dar apoyo a quienes han perdido un ser querido por suicidio

Papageno, la Asociación de Profesionales de Prevención y Postvención del Suicidio

Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.