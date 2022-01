La salud mental sigue siendo la gran olvidada de nuestro sistema sanitario, pero afortunadamente se ha abierto un dique que nos permite hablar con menos tabúes y prejuicios de las enfermedades mentales. Para abordar el tema, Andrea Ropero ha entrevistado en El Intermedio al actor y presentador Javi Martín, compañero de El Gran Wyoming en 'Caiga quien caiga', que hace diez años fue diagnosticado con trastorno bipolar.

El actor ha explicado cómo se dio cuenta de lo que le ocurría, después de un tiempo viendo las cosas de manera distorsionada y pasando del estado maniaco, "con mucha energía y haciendo muchas locuras", a la depresión más profunda. "Un día en una fiesta mi cabeza explotó. Pensaba que me moría", ha recordado.

Reconoce que todo lo que sea salud mental tiene muchísimo estigma: "Parece que nos cuesta tomarnos una pastilla, es como una especie de derrota". Cuando por fin se puso en manos expertas se topó con la falta de recursos: "Una de las veces que salí del psiquiátrico, quería quitarme la vida y me dieron cita para tres meses después. Eso no ocurre con otras cosas, una vez me rompí las costillas y me atendieron a las tres horas". Así, explica que tuvo que asumir un gasto de "70 euros la psicóloga y 100 euros el psiquiatra a la semana", algo que no muchos ciudadanos pueden permitirse.