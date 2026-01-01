Sin amigos, pero con barco: la confesión de un hombre de barrio rico a Thais Villas

Un vecino de un barrio rico desvela a Thais Villas los detalles de su barco de lujo y revela el motivo que le llevó a comprar la embarcación valorada en un millón de euros.

Thais Villas visitó un barrio rico y otro obrero para comprobar si la imagen de lujo que se ve en Instagram, donde parece que todo el mundo tiene barco, se corresponde con la realidad.

En el barrio rico, varios vecinos confirmaron esa percepción: una mujer contó que amigos suyos tenían barco y describió la experiencia de disfrutarlo con marinero incluido, mientras que otro vecino explicó que poseía "un barco inglés de 12 metros con 2 camarotes y dos baños" con el que suele navegar hasta Bahamas.

"Un barco así nuevo costaría un millón de euros", confesó el hombre, que explicó a Thais el motivo por el que decidió comprarse uno: "Me mudé a un lugar donde no tengo amigos".

