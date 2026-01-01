Ahora

Hemeroteca El Intermedio

Sin amigos, pero con barco: la confesión de un hombre de barrio rico a Thais Villas

Un vecino de un barrio rico desvela a Thais Villas los detalles de su barco de lujo y revela el motivo que le llevó a comprar la embarcación valorada en un millón de euros.

Un hombre de barrio rico que tiene un barco de 1 millón de euros: "Lo compré porqué me mudé a un lugar donde no tengo amigos"

Thais Villas visitó un barrio rico y otro obrero para comprobar si la imagen de lujo que se ve en Instagram, donde parece que todo el mundo tiene barco, se corresponde con la realidad.

En el barrio rico, varios vecinos confirmaron esa percepción: una mujer contó que amigos suyos tenían barco y describió la experiencia de disfrutarlo con marinero incluido, mientras que otro vecino explicó que poseía "un barco inglés de 12 metros con 2 camarotes y dos baños" con el que suele navegar hasta Bahamas.

"Un barco así nuevo costaría un millón de euros", confesó el hombre, que explicó a Thais el motivo por el que decidió comprarse uno: "Me mudé a un lugar donde no tengo amigos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana
  2. De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026
  4. La CIA desmiente las acusaciones de Rusia al no encontrar indicios de un ataque ucraniano a la residencia de Putin
  5. La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca
  6. Feijóo remitirá a la jueza de la DANA toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial