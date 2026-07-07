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Siete denuncias

De acusar a la Policía de ayudar en una posible fuga a Begoña Gómez al interrogatorio de Bolaños: las denuncias contra Peinado dan mucho trabajo al CGPJ

El contexto El 27 de septiembre, el juez Peinado cumplirá 72 años y deberá jubilarse de manera forzosa. Si las resoluciones tienen lugar después de que se jubile, una hipotética sanción no tendría efecto.

El juez Juan Carlos Peinado
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El juez Juan Carlos Peinado está dando mucho trabajo al Consejo General del Poder Judicial. Siete denuncias ha recibido el órgano de control de los jueces: cuatro se han archivado y tres están a la espera de resolución.

El 27 de septiembre, el juez Peinado cumplirá 72 años y deberá jubilarse de manera forzosa. Así que el margen para decidir es estrecho y si se toman después de que se jubile, una hipotética sanción no tendría efecto.

A revisión disciplinaria está su insinuación sobre que la Policía podría ayudar a Begoña Gómez a fugarse. Lo hizo para justificar su voluntad de retirarle el pasaporte. "Lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden (...) facilitar esa fuga", llegó a afirmar el juez en su escrito.

A la espera está igualmente el ministro de Justicia, Félix Bolaños. "Es un órgano absolutamente independiente del poder ejecutivo, absolutamente autónomo y si en algún momento consideran que ha de hacer alguna corrección disciplinaria a este señor, pues que se haga", dijo hace unas semanas Bolaños.

Peinado intentó imputarle pero el Tribunal Supremo lo rechazó tras un duro interrogatorio que Bolaños denunció hace un año, donde el ministro parecía más un investigado que un testigo.

Peinado llegó a acusar seriamente a Bolaños de no querer responder a sus cuestiones o hacerlo con "evasivas". Mientras tanto, el ministro tampoco retrocedió a la hora de poner sobre la mesa su malestar, asegurando que era "muy sorprendente el interrogatorio" al que se le estaba sometiendo.

"Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso", le llegó a decir Bolaños a Peinado durante el interrogatorio. Ante esto, el juez aseguró que "no es una cuestión de creencias. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa". "Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio. Por eso, he esbozado una sonrisa", añadió Bolaños.

La otra denuncia viene de Más Madrid, por un archivo. Peinado no prorrogó a tiempo las investigaciones a un alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que podría haber adjudicado a dedo unas jornadas de movilidad.

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