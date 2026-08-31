Hemeroteca de El Club de la Comedia
El monólogo de Txabi Franquesa sobre el amor de los hombres por el sofá: "Si se acaba el mundo, que me pille aquí"
"Los hombres lo llevamos en los genes, siempre estamos petados, incluso en paro", destaca Txabi Franquesa, que reflexiona en este monólogo sobre cómo los hombres aman el sofá: "Hasta se mimetizan con la colcha".
Txabi Franquesa llega al plató de El Club de la Comedia para realizar un monólogo sobre los hombres: "Los hombres lo llevamos en los genes, siempre estamos petados, incluso en paro". "En horario laboral te preguntan si quieres un café y dices que no porque te espabilas", afirma el cómico, que destaca que "los hombres en el sofá" se "parapetan": "Como diciendo, 'si se acaba el mundo, que me pille aquí".
"Ya te mimetizas con la colcha", destaca Franquesa, que explica que los hombres llevan "el chándal-pijama": "Esa prenda que tenemos los hombres que es un chándal de la época del naranjito que está hecho una mierda". Además, el humorista destaca que "el sofá atrae más o menos según lo que echen en la tele".
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