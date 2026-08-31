Vivas insiste en que pidió ayuda al Gobierno desde el primer momento: "Todo el mundo sabía que se estaba organizando algo"

El presidente de Ceuta se ha mostrado crítico con el Ejecutivo central y ha expresado que su reacción cuando alertó de que algo estaba pasando "fue decepcionante".

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha asegurado en Al Rojo Vivo que en los días previos a la entrada masiva del 30 julio alertó al Gobierno de que algo estaba pasando y ha criticado que la reacción del Ejecutivo central "fue decepcionante".

"Yo, evidentemente, no sabía que se iba a producir esta invasión. Lo hubiera dicho, pero yo sí sabía que que había una situación en Ceuta anormal en comparación con otros veranos", ha señalado, tras lo que ha destacado dos datos: "Nosotros en el área de acogida de menores migrantes no acompañados en una semana pasamos de tener 180 a 800 y , en general, en una semana vinieron por mar 1.500 personas".

Ante esta situación, el presidente ceutí, ha subrayado, se puso "en contacto con Moncloa el mismo lunes". "Me pasaron al jefe de Gabinete y me dijo que él estaba en contacto, a su vez, con los distintos ministerios y que estuviera tranquilo. Llamé al Ministerio del Interior, pedí que se articulara algún procedimiento de excepcionalidad para atender una situación que consideraba de emergencia --un mando único, refuerzo de dispositivos y refuerzos de cuerpos y fuerzas de seguridad--, y me dijeron que esto era lo de todos los veranos", ha asegurado.

En este sentido, Vivas ha afirmado que les pidió "la emergencia de manera insistente". "Me dijeron: 'Danos 24 horas, tenemos que estudiar si jurídicamente esto es factible o no'. Y a las 24 horas, que ya era el miércoles por la tarde, me dijeron que no había argumentos jurídicos suficientes para declarar la emergencia, que el mando único lo ejercía el delegado del Gobierno", ha relatado, a lo que ha añadido, que, finalmente, "el jueves a la 10:00 se produjo la avalancha".

De esta forma, presidente ha contado cómo fue la "secuencia" y cuáles fueron las "advertencias" al Gobierno central. "Todo el mundo sabía que se estaba organizando algo. Por tanto, todo el mundo podía esperarse que se produjera ese desenlace tan fatal y tan dramático, porque no olvidemos que como consecuencia de la avalancha, también hay más de 100 personas que han perdido la vida", ha lamentado.

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