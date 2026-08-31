Ahora

Crisis migratoria

Juanjo Cuéllar, testigo directo de la crisis en Ceuta: "La playa del Trampolín es un símbolo donde miles de migrantes han estado malviviendo"

El periodista ha explicado que apenas 24 horas después de haber sido desalojada, la playa volvió a estar ocupada por migrantes que bajaban del monte buscando allí un lugar "más seguro" donde poder pasar la noche.

Juanjo Cuéllar
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La playa ceutí del Trampolín sigue ocupada por miles de migrantes. Juanjo Cuéllar, testigo directo de la crisis migratoria en dicha ciudad autónoma, ha señalado que este se ha convertido en un símbolo donde "han estado malviviendo" miles de migrantes.

El periodista ha explicado que hace 10 días fueron desalojados todos los que estaban allí y fueron realojados. "Se hizo una limpieza profunda", ha señalado, destacando que apenas 24 horas después volvió a ser ocupada.

"Apenas 24 horas después volvió a ser un lugar de acampada para los migrantes que bajaban del monte", ha indicado, señalando que buscan allí un lugar seguro donde poder pasar la noche.

Por tanto, ha destacado que este lugar se ha convertido en un "refugio imposible de erradicar" en el que se han llegado a juntar hasta 2.000 migrantes. "Es gente que viene de otros escondites del monte y que tiene la sensación de que conviviendo en grupo van a estar más seguros", ha explicado.

Un lugar alejado del centro de Ceuta donde van a seguir viviendo hasta que todos sean "instalados en campamentos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez descarta la participación de Marruecos en la crisis de Ceuta y afirma que ofreció una "cooperación instantánea"
  2. Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larek
  3. Nepal, en alerta máxima por nuevas inundaciones en un escenario apocalíptico con rescates a contrarreloj
  4. "Un pequeño regalo de amor": Nicolás Maduro comparte unas fotos desde la cárcel sonriendo y realizando el símbolo de la victoria
  5. Horas extras trabajadas pero no pagadas: un 43% de las que se hacen en España no están remuneradas
  6. La historia de Tania Head, la catalana que hizo creer al mundo que era superviviente del 11S: "Miente para conseguir amor"