Juanjo Cuéllar, testigo directo de la crisis en Ceuta: "La playa del Trampolín es un símbolo donde miles de migrantes han estado malviviendo"

El periodista ha explicado que apenas 24 horas después de haber sido desalojada, la playa volvió a estar ocupada por migrantes que bajaban del monte buscando allí un lugar "más seguro" donde poder pasar la noche.

La playa del Trampolín en Ceuta sigue siendo un refugio para miles de migrantes, convirtiéndose en un símbolo de la crisis migratoria en la ciudad. Juanjo Cuéllar, testigo directo, explica que tras el desalojo y limpieza de la zona hace 10 días, el lugar fue reocupado en menos de 24 horas. Los migrantes, que descienden del monte, buscan allí un sitio seguro para pasar la noche. Según Cuéllar, hasta 2.000 personas se han reunido en este espacio, considerado un "refugio imposible de erradicar", donde se sienten más seguros al convivir en grupo, a la espera de ser trasladados a campamentos.

La playa ceutí del Trampolín sigue ocupada por miles de migrantes. Juanjo Cuéllar, testigo directo de la crisis migratoria en dicha ciudad autónoma, ha señalado que este se ha convertido en un símbolo donde "han estado malviviendo" miles de migrantes.

El periodista ha explicado que hace 10 días fueron desalojados todos los que estaban allí y fueron realojados. "Se hizo una limpieza profunda", ha señalado, destacando que apenas 24 horas después volvió a ser ocupada.

"Apenas 24 horas después volvió a ser un lugar de acampada para los migrantes que bajaban del monte", ha indicado, señalando que buscan allí un lugar seguro donde poder pasar la noche.

Por tanto, ha destacado que este lugar se ha convertido en un "refugio imposible de erradicar" en el que se han llegado a juntar hasta 2.000 migrantes. "Es gente que viene de otros escondites del monte y que tiene la sensación de que conviviendo en grupo van a estar más seguros", ha explicado.

Un lugar alejado del centro de Ceuta donde van a seguir viviendo hasta que todos sean "instalados en campamentos".

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