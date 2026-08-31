Toya Cassinello anima a May Caso a llevar su alta costura a Arabia Saudí: "Se quitan la chilaba y van de Chanel"

La empresaria considera que "los países árabes pueden ser una gran oportunidad" para May Caso y asegura que allí existe un enorme mercado para la alta costura.

Toya Cassinello tiene claro que May Caso debe sacar su firma de España. Durante su encuentro con la diseñadora y su asistente Jessy, la empresaria señala a "los países árabes como uno de los mercados con mayor potencial" para la alta costura. "Hay dinero, el petróleo manda", explica Toya. "En Arabia Saudí salen en el avión todas puestas con sus chilabas, pero cuando el avión despega se empiezan a quitar todo y van vestidas de Yves Saint Laurent, Chanel y te quedas pasmada", asegura.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido