Vivas apunta directamente a Marruecos: "Desde hace años su objetivo es asfixiar y desestabilizar a Ceuta y Melilla"

¿Qué ha dicho? El presidente de Ceuta ha indicado que, aunque no sabe si Marruecos está detrás de lo ocurrido, lo menos que podría haber hecho como aliado era "avisar a las autroridades españolas".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que no tiene pruebas de que Marruecos esté detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, pero considera que Marruecos es quien "sale ganando" de la situación. Vivas ha expresado su convicción de que tal movimiento no podría ocurrir sin el conocimiento de las autoridades marroquíes y critica la falta de aviso a España. Señala que Marruecos busca "asfixiar" a Ceuta y Melilla, y que la reciente crisis ha golpeado fuertemente a Ceuta en lo económico, social y anímico. Además, lamenta que el Gobierno español no estaba preparado, recordando un evento similar en 2021. En Al Rojo Vivo, Vivas subrayó que esto no es solo una crisis migratoria, sino un problema que afecta a toda España.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha confesado que él no tiene información que confirme que Marruecos está detrás de la entrada masiva de migrantes a finales de julio. Sin embargo, ha recalcado que lo que tiene claro es que es dicho país quien "sale ganando" con todo esto.

"Estoy convencido de que no se puede hacer esto de espaldas a las autoridades marroquíes. Nadie organiza una marcha de 100.000 personas y que el que esté al lado lo vea y tenga una actitud pasiva", ha destacado, dejando claro que un aliado lo menos que puede hacer es "avisar a las autoridades españolas".

De esta forma, ha indicado que, desde que él tiene uso de razón, el objetivo de Marruecos ha sido "asfixiar" a Ceuta y Melilla, destacando que en caso de la ciudad autónoma que preside "lo está consiguiendo".

Vivas ha asegurado que no cabe "mayor golpe en el ámbito económico, social y anímico" que el que ha recibido la ciudad autónoma. Además, ha indicado que esto pone de manifiesto que el Gobierno de España no tenía "ninguna previsión" pese a que ocurrió algo parecido en mayo de 2021.

"Marruecos pone a ojos del mundo que la frontera exterior y terrestre de España y Europa en África está en sus manos", ha lamentado.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha dejado claro que esto no ha sido "una crisis migratoria", señalando que concierne a todo el país. "Si naufraga Ceuta, naufraga toda España", ha advertido.

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