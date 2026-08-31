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Entrevista en Al Rojo Vivo

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, carga contra Sánchez: "Para lo que ha dicho, que siga de vacaciones"

¿Qué ha dicho? El socialista ha señalado que le parecen una "falta de respeto" las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta un mes después de lo ocurrido. "Lo que hace es crispar el ambiente".

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, carga contra Sánchez: "Para lo que ha dicho, que siga de vacaciones"

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sánchez un mes después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

El socialista ha reconocido que le parece una "falta de respeto". "Para lo que ha dicho, es mejor que siga de vacaciones", ha asegurado, indicando que con sus palabras lo que hace es "insultar y reírse de todos".

En cuanto a los migrantes que todavía permanecen en Ceuta, Melchor León ha asegurado que son más de 10.000 personas. "Tenemos una inseguridad que no hemos tenido nunca, con agresiones a las autoridades, robos y ataques", ha asegurado.

De esta forma, ha indicado que le parece un insulto que el presidente del Gobierno reaparezca un mes después para decir que "quedan 5.000 personas" y que lo que ha ocurrido es por un "bulo en redes sociales".

"Que siga de vacaciones, porque lo que está haciendo es crispar el ambiente y crear inseguridad", ha señalado el socialista. "El que tiene que dar soluciones se está riendo de nosotros, nos parece un insulto", ha recalcado, acusando a Sánchez de crispar más el ambiente.

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