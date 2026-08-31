Vivas: "Ceuta no aguanta más, sólo puede volver a la normalidad con el retorno de todos los migrantes a Marruecos"

¿Qué ha dicho? El presidente ceutí ha asegurado que la gestión del Ejecutivo de Sánchez es "absolutamente nefasta, inexplicable e inaceptable" que ha provocado "un nivel de indignación en Ceuta como nunca había visto".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado su preocupación por la crisis migratoria que enfrenta la ciudad tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes el 30 de julio. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Vivas afirmó que la situación afecta a toda España y que, si Ceuta colapsa, lo hará el país entero. Criticó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de "nefasta" e "inaceptable", y señaló a Marruecos como responsable de la crisis. Vivas enfatizó que la clave para resolver la situación es el retorno de los migrantes a Marruecos y aseguró que Ceuta seguirá adelante.

"Ceuta no aguanta más. Vive una olla de presión y puede explotar en cualquier momento". Así de claro se ha mostrado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo, sobre la crisis migratoria que vive su ciudad tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

Esta situación, ha dicho Vivas, "concierne a toda España". "Si naufraga Ceuta, naufraga toda España", ha insistido. "La clave para solventar la crisis, para recuperar el ánimo de los ceutíes y la dignidad de toda España, sólo puede volver mediante el retorno a Marruecos de todas aquellas personas que volvieron", ha asegurado.

Así, ha indicado que las declaraciones de Pedro Sánchez, quien este lunes ha descartado la participación de Marruecos y ha evitado reconocer su mala gestión en Ceuta en una entrevista en la Cadena SER, son "decepcionantes". Precisamente, Vivas ha señalado a Marruecos por la crisis migratoria.

"Yo no sé si Marruecos ha tendido que ver algo en esto, pero no tengo duda de que sale ganando", ha indicado y ha añadido que el "objetivo" del país vecino es "asfixiar a Ceuta y a Melilla".

"Estoy convencido de que no se puede hacer esto de espaldas a las autoridades marroquíes. Nadie organiza una marcha de 100.000 personas y que el que esté al lado lo vea y tenga una actitud pasiva", ha destacado, dejando claro que un aliado lo menos que puede hacer es "avisar a las autoridades españolas".

La gestión del Gobierno es "nefasta e inaceptable"

Un mes después de la entrada masiva, aún se desconocen exactamente las cifras de los migrantes que entraron el pasado 30 de julio y las que aún continúan en suelo ceutí. Esto, ha dicho Vivas, "retrata la gestión que está haciendo el Gobierno de este asunto".

"Esto de los números, de las cifras, de los datos del Gobierno es un escándalo, triste e inaceptable. Al día siguiente de la entrada masiva, un ministro de Gobierno dijo que Ceuta estaba recuperando la normalidad, que había 2.500 migrantes. A día de hoy, después de un mes no sabemos las personas que continúan en Ceuta", ha denunciado el presidente ceutí.

Por ello, ha asegurado que la gestión del Ejecutivo de Sánchez es "absolutamente nefasta, inexplicable e inaceptable" que ha provocado "un nivel de indignación en Ceuta como nunca había visto". Además, Vivas ha hecho hincapié en que "Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende" y ha querido dejar claro que la ciudad autónoma "va a salir adelante".

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