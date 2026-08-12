El monólogo de Txabi Franquesa sobre la gente que da toques con el móvil: "Pues no me toques los cojones"

Txabi Franquesa está harto de las redes sociales y contesta en este monólogo de El Club de la Comedia a los que hacen la típica pregunta "qué me dirías hoy si me fuera a morir mañana": "Pues cuidao mañana".

"¿Qué tal?, ¿lo estáis pasando bien o habéis venido en pareja?", pregunta Txabi Franquesa al público en el arranque de su monólogo en El Club de la Comedia, donde explica que "el deterioro de la relación de pareja viene marcado por el avance de la tecnología, especialmente el móvil". "Yo reivindico el teléfono de toda la vida, el de tapa, es el funcional", destaca el cómico, que afirma que lo dejó con su novia "por culpa de los avances de la tecnología".

"Estaba todo el día con el Tuenti, el Facebook...", cuenta el cómico, que recuerda un día en el que su novia le mandó una pregunta en la que ponía "qué me dirías hoy si me fuera a morir mañana": "Pues te diría, 'cuidao mañana'". "Pero la comunicación en distancia no fluye", asegura Txabi Franquesa, que destaca que cuando estaba en el sofá de su casa y le llamaron por teléfono, pero le colgaron antes de descolgar: "Al cabo de tres minutos vuelven a llamar y se cuelga... ya me quedé yo con la mosca detrás de la oreja". "Digo, aquí está pasando algo muy gordo...", recuerda Franquesa, que confiesa que se preocupó: "Era mi novia, me dijo que no me había llamado, que eran toques para que supiera que estaba pensando en mí". "Pues no me toques los cojones, que no es el teléfono de empresa", contestó el cómico.

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