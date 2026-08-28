El monólogo de Pepe Viyuela sobre los cambios que se sufren con la edad: "De niño corres a todas partes y de adulto solo si hay fuego"

Pepe Viyuela reflexiona en este monólogo sobre cómo se cambian los gustos con la edad: "Qué rica la fabada, fíjate lo que son las cosas, que yo de niño odiaba todo lo que se tenía que comer con cuchara".

Pepe Viyuela aparece en el plató de El Club de la Comedia para iniciar su monólogo sobre los cambios que se sufren con la edad: "Qué rica... su chorizo, morcilla, panceta... sus gases". "Al final he lamido el plato y todo", destaca el actor, que reflexiona en el vídeo: "Fíjate lo que son las cosas, yo de niño odiaba la fabada y todo lo que se tenía que comer con cuchara". "Es curioso... odiaba la sopa, el potaje... pero no le hacía ascos a la tierra o un buen moco", afirma, que destaca que "eran otros tiempos".

"Los gustos cambian con la edad", asegura el actor, que destaca que "es lo que pasa con andar desnudo por casa delante de las visitas": "De pequeño de daba vergüenza, pero ahora me lo paso de puta madre". "A los mayores les viene muy bien que a los niños les guste ir corriendo a todas partes, porque en mi casa estaban todo el día pidiéndome cosas"; afirma el actor en este vídeo, donde destaca que, pro el contrario, "a los mayores se les quita las ganas de corren": "Los adultos solo corren por tres motivos, porque hay fuego, porque has pagado el gimnasio, o porque no lo has pagado y se han dado cuenta".

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