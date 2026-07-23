Cuando Leo Harlem imaginó unas Olimpiadas organizadas por españoles: "Dale una antorcha a un valenciano"

En 'El Club de la Comedia', Leo Harlem imaginó cómo serían unos Juegos Olímpicos diseñados por españoles: "Dale una antorcha a un valenciano y te prepara las Fallas desde Finisterre hasta Cádiz", bromeaba el cómico.

En 2011, Leo Harlem se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para analizar el papel de España en el deporte y las diferencias entre el espíritu olímpico y las costumbres españolas.

Para el humorista, las Olimpiadas tienen un problema de base: "Están pensadas para los guiris". "Tres mil tíos paseando en chándal como tontos, sin una cerveza, sin un canapé... esperando a uno que viene con una antorcha", ironizaba.

A partir de ahí, Harlem imaginaba cómo cambiaría la ceremonia si la organizara un español. "Dale una antorcha a un valenciano y te prepara las Fallas desde Finisterre hasta Cádiz", bromeaba el cómico, repasando también algunas de las pruebas más conocidas de los Juegos. Sobre los 100 metros vallas, afirmaba que un español reaccionaría de forma muy distinta al resto de atletas. "Cuando llega a una valla, se para en seco, saca unas pipas y se pone a ver trabajar a los demás", decía entre risas.

Tampoco se libraban los relevos, el lanzamiento de disco o el lanzamiento de martillo. "¿Eso es un martillo? ¿Una bola de hierro con una cadena y un asa? Entonces, ¿qué tengo yo en la caja de herramientas?", preguntaba con sorna.

Para Harlem, incluso las piscinas olímpicas "están mal planteadas". "¿No puedes poner un trozo de césped, un chiringuito, unos boquerones?", proponía. Y en cuanto a los saltos de trampolín, tampoco entendía las normas. "Lo importante es no salpicar. Ya nos han quitado toda la ilusión, ¡si lo que nos gusta es tirarnos de bomba!", remataba.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.