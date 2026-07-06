Afra Blanco, sobre Feijóo y su postura ante la 'ley de nietos': "Quiere arrebatar un derecho que jamás debió cuestionar"

De nuevo, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hablar de la ley de nietos, hablando una vez más de 'ingeniería electoral'. Podemos ver en este vídeo la contundente respuesta de la sindicalista y analista de laSexta, Afra Blanco.

La sindicalista Afra Blanco responde una vez más a las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que podemos ver en este vídeo, sobre la llamada ley de nietos, donde ha vuelto una vez más a hablar de "ingeniería electoral" y arremeter contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. También Feijóo ha asegurado que quiere gobernar en solitario.

"Y se lo cree, quien quiera creérselo, porque hubo también gente que se creyó a Juanma Moreno y en cambio aquí lo tenemos, pactando todo y comprando cada una de las propuestas", afirma Afra Blanco, quien asegura no tener ninguna duda sobre Feijóo con respecto a su relación con Vox.

Por otro lado, la analista quiere destacar que Núñez Feijóo mintió. "Y hay que decirlo claramente", asegura. "Feijóo mintió con respecto a las personas que podrían tener ese derecho". Porque además, "Feijóo, como presidente de la Xunta, habló de ese derecho para todos los descendientes de los gallegos. Hoy parece que le molesta", señala.

Y por último, destaca la sindicalista que el líder de la oposición inicia su relato "hablando, insinuando pucherazo, pasa ingeniería electoral...".

"Lo único que sé es que quiere arrebatar un derecho que jamás debió de ser robado", remata contundente Blanco.

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