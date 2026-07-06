Afra Blanco, tras el acuerdo en Andalucía: "Juanma Moreno ha vendido sus valores, su patria y a sus ciudadanos"

La sindicalista cree que el acuerdo en Andalucía confirma la deriva del PP y sostiene que "el Partido Popular moderado, si alguna vez existió, hoy ya no existe".

La sindicalista Afra Blanco ha cargado contra el acuerdo que ha permitido a Juanma Moreno ser investido presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de Vox. A su juicio, el PP ha asumido postulados de la formación de extrema derecha y ha dejado de ser un partido moderado.

"El PP no podía firmar ese acuerdo, pero lo ha firmado. Un partido moderado no podía hacerlo. A ver si nos enteramos de una vez: el Partido Popular no es un partido moderado", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Blanco ha acusado a Moreno de "vender sus valores" para mantenerse en el poder: "Los valores no se venden. Juanma Moreno ha vendido a su tierra y a sus ciudadanos con un acuerdo que pone en cuestión la dignidad, la libertad, la solidaridad, la protección de los más vulnerables y los derechos fundamentales".

Además, ha asegurado que este pacto confirma una tendencia del PP: "No es la primera vez, ya van cuatro. El Partido Popular moderado, si alguna vez existió, hoy ya no existe. Es una copia barata de Vox".

La sindicalista también ha criticado los ataques de Vox a Blas Infante y ha reprochado al PP asumir ese discurso: "Que Vox critique a Blas Infante define más a Vox que a nadie. Ahora habrá que ver qué hacen Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo".

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