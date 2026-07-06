'La Paqui' desvela que estuvo tres meses sin practicar sexo antes de su boda: "Llegar a esa noche y no tener ganas de darle al 'manubrio'..."

La boda de 'la Paqui' en Princesas de Barrio estuvo marcada por una inesperada confesión sobre su vida íntima y el motivo por el que decidió guardar abstinencia sexual.

Entre bailes, bromas y una celebración por todo lo alto, 'la Paqui', poco después de su boda, sorprendió a los espectadores de Princesas de Barrio al revelar que había pasado tres meses sin mantener relaciones sexuales antes de casarse. La protagonista explicó que había tomado esa decisión porque quería llegar "virgen" al altar.

Para ella, aquella espera tenía un objetivo muy claro. "Lo de llegar a la noche de bodas y no tener ganas de darle al manubrio... no tiene sentido. El día de tu boda y no 'chingar' es como el que tiene un tío en 'Graná'", afirmaba sin tapujos, convencida de que la noche de bodas debía estar a la altura del acontecimiento.

La recepción de los invitados fue calurosa y la protagonista disfrutó especialmente del ambiente de la fiesta. "El momento liga fue la caña", aseguraba, reivindicando además una forma muy personal de vivir el papel de novia, ya que, según decía, no tenía por qué ser "toda discretita".

Como colofón, también compartía su peculiar explicación sobre cómo recuperar la virginidad: "Yo recomiendo estar un tiempo sin darle. La cosa se te cierra, porque eso va mermando. Se queda cerrado", una teoría que remataba entre risas confesando: "Poco más y me tengo que untar vaselina".

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