Monólogo | Goyo Jiménez explica por qué los hombres no bailan y las mujeres sí: "Les encanta, pero no contigo"

Goyo Jiménez analiza con humor la relación entre los hombres, las mujeres y la pista de baile. El cómico incluso crea su propia "ley científica" para explicar cómo cambia la distancia entre una pareja con el paso de los años.

En este monólogo recuperado por el 20 aniversario de laSexta, Goyo Jiménez se sube al escenario de 'El Club de la Comedia' para analizar la relación de los hombres con el baile. El cómico asegura que existe una explicación científica para entender por qué la distancia entre una pareja en la pista aumenta con los años.

"A los tíos no nos gusta bailar", sentencia Goyo Jiménez, asegurando que a los hombres que no se ganan la vida "manoteando como un epiléptico en un escenario" no les gusta hacerlo y cuestiona que haya alguna excepción: "Espérate, que aún habrá alguna que guarda ilusión, alguna mujer descreída que diga: 'Eso no es cierto'".

A partir de ahí, Goyo presenta su particular teoría: la "ley científica del baile heterosexual de Goyo Jiménez", con un enunciado es claro: "Un hombre y una mujer heterosexuales bailan a una distancia directamente proporcional al tiempo que llevan saliendo".

Según explica, cuando una pareja acaba de conocerse, la distancia entre ambos es prácticamente inexistente. "El tío le hace un Sergio Dalma. No lo separan ni con salfumán", bromea. Sin embargo, la situación cambia a medida que pasa el tiempo, el hombre comienza entonces a bailar alejándose de su pareja con una técnica que Goyo bautiza como el "cangrejo pistolero". Y cuando la relación lleva toda una vida, la distancia alcanza su máximo: "Él se queda en la barra y ella va a la pista con sus amigas".

Porque, según el cómico, las mujeres sí disfrutan bailando: "A ellas les encanta bailar a todas, pero no contigo". Su teoría es que prefieren bailar entre ellas haciendo coreografías, incluso tiene una forma de detectar cuándo empieza a sonar un temazo en un bar: "De pronto veréis cabezas de mujeres que se levantan en el bar, que se buscan con ojos brillantes, dedos que marcan el oído y señalan arriba".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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