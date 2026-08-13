El monólogo de Goyo Jiménez sobre cómo se hace el amor en EEUU... en comparación al "sexo proletario" de los hombres españoles

Goyo Jiménez convierte las diferencias entre España y Estados Unidos en una delirante batalla sentimental, donde compara el arte de seducir, las casas de soltero y el sexo con un desfile de tópicos, exageraciones y remates inesperados.

Goyo Jiménez lleva años encontrando en las diferencias entre España y Estados Unido y en este monólogo de El Club de la Comedia, el cómico se lanza a comparar cómo entienden el amor, la seducción y el sexo a ambos lados del Atlántico.

Nada más arrancar, el humorista deja clara su tesis entre risas: "Voy a hacerlo renunciando a la manera española, porque desde luego, en América se folla mucho mejor". A partir de ahí, construye una sucesión de situaciones en las que contrapone el supuesto romanticismo estadounidense con el pragmatismo -o directamente la torpeza- del hombre español.

Según Jiménez, una de las claves está en que los estadounidenses viven permanentemente al borde del desastre. "Si no es un volcán, es un tornado, es una invasión alienígena...", bromea antes de concluir que, con semejante panorama, "la mujer americana dice: 'Vamos a follar. Porque si no, a lo mejor mañana no hay país para hacerlo'". En cambio, en España, donde "nunca pasa nada", todo se va aplazando con un resignado "ya si eso el sábado".

La comparación continúa con el arte de ligar. Mientras que los españoles apenas recuerdan cómo empezó una conversación con su pareja, el estadounidense ideal siempre tendría preparada una frase brillante. Entre los ejemplos que cita aparecen ocurrencias como "María, ¿qué hace un sitio como este alrededor de una chica como tú?" o "Te invito a desayunar. ¿Qué hago, te llamo por teléfono o te despierto de un codazo?".

Pero el verdadero choque cultural llega al regresar a casa. Frente al imaginario del soltero americano, con un loft perfectamente decorado, chimenea, champán y luz tenue, el español recibe a su cita en un piso diminuto y caótico. "La mía no es ni una solución habitacional. Es una habitación sin solución", resume antes de ofrecer un peculiar consejo para salir del paso: abrir la puerta y gritar "¡Qué hijos de puta, me han robado!", fingiendo que el desorden es obra de unos ladrones.

La exageración continúa cuando describe cómo, según él, los estadounidenses hacen el amor con calma, miradas intensas y una delicadeza casi cinematográfica. El español, en cambio, no puede evitar acelerar el ritmo hasta el punto de reconocer: "Yo a la tercera flexión le vomitaría en la cara del esfuerzo".

El remate llega cuando contrapone la larga sesión romántica del galán americano con las prisas del español. A una espectadora llamada María le plantea que quizá eso que muchos llaman eyaculación precoz debería verse desde otra perspectiva: "Lo que tú mal denominas eyaculación precoz debieras llamarlo solidaridad capilar", porque así da tiempo a lavarse el pelo antes de acostarse.

Jiménez también se burla del momento posterior al sexo. Mientras el protagonista americano abraza a su pareja, le susurra un romántico "Un penique por tus pensamientos" y parece comprender todos sus sentimientos, el humorista desmonta la escena asegurando que el verdadero mensaje es otro muy distinto. Para él, esa actitud responde al "capitalismo salvaje", donde el hombre sigue "trabajando después del trabajo" para fidelizar a la pareja.

Frente a esa imagen idealizada, coloca al español, al que define con una expresión que resume todo el monólogo: el del "sexo proletario", ese que piensa: "Yo ya he hecho mi convenio y he hecho mis horas".

Como broche final, después de insinuar durante toda la actuación que guarda una frase infalible para conquistar a cualquier mujer, acaba desvelándola ante el público: "Perdona, ¿a ti también te parece que este pañuelo huele a cloroformo?".

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