Pilar Gómez, sobre Óscar Puente: "Si cuestiona a Tardón por haber sido concejal del PP, ¿es el mismo Gobierno que nombró fiscal general a la ministra de Justicia?"

Gómez señala que los informes del CNI pueden contener información sensible para España y otros países y defiende que se determine qué sabían las autoridades y cómo actuaron.

La directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, ha valorado la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar alrededor de 40 informes de los servicios de inteligencia elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, en relación con la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Gómez ha advertido de que no toda la documentación puede hacerse pública por razones de seguridad. "Yo he preguntado a gente del CNI que está allí y, por supuesto, ellos son los primeros que dicen que por su trabajo no se puede desclasificar todo", ha explicado. Según la periodista, los informes pueden contener información sensible que afecte tanto a otros departamentos como a servicios de inteligencia extranjeros: "Tú tienes que mirar lo que es sensible para otros departamentos, también otros servicios como el CNI de otros países".

Sin embargo, Gómez considera que el debate no debería centrarse únicamente en si existió o no un documento que alertara expresamente de la llegada de 80.000 personas. "Da igual si ponía 80.000 o no", ha señalado. A su juicio, lo relevante es determinar qué información manejaban las autoridades españolas y qué medidas se adoptaron ante las señales que ya existían.

En este sentido, ha recordado las propias declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los días previos a la entrada masiva. "El propio ministro del Interior dice: 'He estado hablando con mi homólogo en Marruecos. Están pasando en los últimos días, intentando saltar miles'", ha apuntado Gómez.

Para la directora de 'Artículo 14', esa información resulta especialmente relevante para esclarecer qué ocurrió antes y durante la crisis. "Lo que se tiene que dirimir en la Audiencia Nacional y lo que nos queda por saber aquí, aparte de si Marruecos estaba detrás o no, es si nosotros, ante la alerta, dotamos a los agentes de instrumentos suficientes para que no se produjese", ha defendido.

Gómez considera que la actuación posterior de las autoridades permite cuestionar si los medios desplegados fueron suficientes también en los momentos previos y durante la entrada masiva. "Como hemos visto que los días después no se ha hecho, pues parece claro que en los días previos y durante tampoco se ha hecho", ha concluido.

La periodista también ha respondido a las críticas de Óscar Puente a la jueza Tardón por su pasado como concejal del Partido Popular, un argumento utilizado para cuestionar su imparcialidad en la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Gómez ha cuestionado la coherencia de ese argumento y lo ha comparado con el nombramiento del fiscal general del Estado por parte del Ejecutivo: "Es el mismo Gobierno que puso de fiscal general a la ministra de Justicia".

"Entonces estaría invalidada la fiscal general desde el minuto uno, desde el minuto en que la nombras", ha añadido.

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