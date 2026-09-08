La reflexión de Valdivia tras el informe PISA: "Hay un factor fundamental que es el desmantelamiento de la educación pública"

El periodista ha indicado que hay muchas administraciones que han decidido que en vez de centrarse en la educación se van a centrar en "ganar dinero". "Hay mucha gente que ve en este sector un negocio", ha destacado.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE.

Antonio Ruiz Valdivia ha indicado que en este desplome de España en el Informe Pisa hay un factor fundamental que es "el desmantelamiento que se está intentando hacer de la educación pública".

"Hay mucha gente que ve en la educación un negocio", ha lamentado, destacando que podemos ver cómo florecen por todo el país de manera exponencial las universidades privadas.

De esta forma, ha indiado que hay muchas administraciones que han decidido que esto sea un negocio. "En el debate político, hay gente que ha decidido que en vez de centrarse en la calidad de la educación, se van a centrar en ganar dinero", ha criticado.

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