Rafa López, ante las protestas en el sector educativo: "Hemos normalizado que los profesores de educación infantil cobren menos"

El sociólogo Rafa López ha indicado en Al Rojo Vivo que los datos demuestran que la inversión en educación infantil es "fundamental" porque va a tener un gran retorno, ya que es la gran preparación que tenemos.

Los docentes han vuelto a salir a la calle en Cataluña y Madrid para pedir mejoras laborales y en educación. Unas protestas que se producen a la vez que se publica el Informe PISA con los peores datos de España.

Rafa López ha señalado que el problema está en que pensamos que la educación universitaria va a ser el éxito profesional cuando los datos demuestran que la inversión en educación infantil es "fundamental" porque va a tener un gran retorno ya que es "la gran preparación que tenemos".

"¿Por qué cobran menos los profesores de infantil que los de secundaria?", ha preguntado en Al Rojo Vivo, destacando que esto es algo que hemos terminado "normalizando".

Por otro lado, ha señalado que otro problema es la complejidad de las aulas, ya que están "casi sin ayuda profesional y externa".

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