Tesh Sidi, sobre la investigación de la Audiencia Nacional: "Hace el trabajo que deberían haber hecho Defensa e Interior"

La diputada de Más Madrid en el grupo Sumar en el Congreso rechaza que el "lawfare" se convierta en un argumento para cuestionar cualquier decisión judicial y pide esperar a que avance la investigación de la Audiencia Nacional.

La diputada de Más Madrid en el grupo Sumar en el Congreso Tesh Sidi ha valorado la decisión de la Audiencia Nacional de asumir la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, después de que el juzgado apreciara indicios de un posible delito contra la integridad territorial de España.

Sidi considera que la actuación judicial responde, en buena medida, a una falta de información por parte de los organismos del Estado. "La Audiencia Nacional está haciendo el trabajo que tendría que haber hecho, en este caso, en coordinación con los ministerios de Defensa e Interior", ha señalado.

La portavoz ha defendido que la investigación permita recabar los informes de los distintos órganos competentes y, especialmente, de los servicios de inteligencia. A su juicio, esa documentación será clave para determinar qué ocurrió antes de la entrada masiva de migrantes y si existieron señales que pudieran haber permitido anticiparse a los acontecimientos.

Preguntada por si considera adecuado que se haya abierto una investigación ante la posibilidad de que se hayan cometido delitos, Sidi ha respondido que sí. "Me parece correcto que se haya abierto", ha afirmado, y ha vinculado la decisión judicial a la ausencia de información suficiente: "Se ha abierto debido a una falta de información que está supliendo, en este caso, esta investigación".

La dirigente de Más Madrid ha apuntado directamente a la coordinación entre Interior y Defensa y ha reclamado que ambos ministerios hubieran compartido información. "Tendría que haber habido una colaboración entre ambos ministerios, haberse facilitado una información", ha señalado.

Para Sidi, una de las cuestiones fundamentales será determinar si existió una alerta temprana y, sobre todo, qué falló para evitar que una situación similar pueda repetirse. "Me preocupa cuáles son los elementos disuasorios que vamos a poder poner sobre la mesa. ¿Qué ha fallado para que esto no vuelva a ocurrir?", ha planteado.

Sidi también se ha referido a las críticas de Óscar Puente sobre la supuesta existencia de jueces más próximos al Partido Popular. La diputada considera que ese argumento no puede convertirse en una explicación recurrente ante las decisiones judiciales. "No es nuevo lo que está diciendo Puente, de que hay jueces más afines al Partido Popular. Esto no es nuevo. Lo conocemos a lo largo de todos estos años de democracia. Pero no puede ser una excusa constante", ha afirmado.

En este sentido, ha rechazado que el concepto de "lawfare" se utilice para cuestionar cualquier actuación judicial con la que no se esté de acuerdo. "Lo que no puede hacer el lawfare es ser una causa absolutamente para todos los casos", ha advertido.

Sidi ha insistido en que, por ahora, no existen elementos suficientes para valorar la actuación de la jueza porque todavía no se ha iniciado formalmente una instrucción. "No tenemos tampoco elementos que puedan decirlo, porque no se ha iniciado ni siquiera una instrucción. Se está pidiendo información", ha explicado.

Por ello, ha pedido esperar a que avance el procedimiento antes de cuestionar a la magistrada. "Saltar a la yugular y, con la excusa del lawfare, antes de que haya una instrucción, antes de que haya indicios para poder decir que la jueza está de parte o no, realmente no tiene sentido", ha señalado.

Para Sidi, la magistrada está simplemente desarrollando su labor al recabar información a raíz de la solicitud planteada en el procedimiento. "La jueza está llevando a cabo su trabajo", ha concluido.

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