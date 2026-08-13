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Camarero apunta a la guerra en Irán por el alza de los precios: "Esto no va a volver a la situación normal de un día para otro"

El periodista económico José María Camarero ha analizado este jueves en Al Rojo Vivo el nuevo dato de la inflación, tras situarse como la mayor desde hace dos años.

camarero

La inflación del mes de julio ha subido hasta el 3,6%, situándose como la más alta en dos años. Algo que "se está notando perfectamente en nuestro día a día", tal y como ha explicado este jueves en Al Rojo Vivo el periodista económico José María Camarero.

De hecho, ha apuntado que "se lleva notando desde el 1 de marzo, cuando comenzó esa intervención militar de Estados Unidos en Irán". Entonces, "ya lo dijimos, ya lo veníamos advirtiendo durante muchas semanas": "Esto no va a volver a la situación normal, la que teníamos el 28 de febrero, de un día para otro. Es una tensión que se mantiene en el mercado del petróleo", ha explicado.

No obstante, también pide prestar atención "porque incluso aunque el petróleo llegó a bajar a principios de julio, cuando había una tregua o lo que parecía ser una tregua a 70 dólares, que es cuando en el momento en el que estaba a finales de marzo, cuando llegó a bajar a este nivel, los precios de los combustibles no se han situado en ningún momento en el coste que tenían hace ya más de cuatro o cinco meses".

En este sentido, ha aclarado que sí "ha habido tregua para el mercado mayorista del petróleo, pero no ha habido tregua para el bolsillo de los ciudadanos, que además ve ese impacto en su bolsillo". En concreto, señala que se nota "a la hora de viajar, a la hora de los transportes, a la hora de moverse". En definitiva, "una tasa de inflación que está ya peligrosamente más cerca del cuatro que del 2%".

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