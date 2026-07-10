El monólogo de David Guapo sobre su infancia y la obsesión de su padre con los elfos: "Al camarero lo llama 'Éldelbar'"

David Guapo cuenta en El Club de la Comedia el porqué de su arriesgado nombre, David, y reflexiona sobre su familia y su infancia en este divertido monólogo.

En este recordado monólogo de David Guapo en El Club de la Comedia, el humorista nos hablaba del porqué de su arriesgado nombre. Y no, no se refería a lo de Guapo, sino a lo de David. A pesar de que su padre quería ponerle un nombre élfico -que conseguía fácilmente poniendo cualquier palabra en esdrújula- su madre decidió ponerle David por tradición. Así se llamaba su abuela, afirmaba.

Tras contar que su infancia fue algo complicada por el miedo extremo de su madre a la muerte de niños con los cordones desatados, nos dejaba una lección de vida difícil de olvidar que un día su pediatra le dio: la respuesta para todo en la vida es "una después de cada comida". Probadlo en casa: "¿Cuántas veces hay que lavarse los dientes?". "¿Cuántas veces hay que tomarse la medicina?". "¿Cuántas veces hay que decir 'te quiero' a tu pareja?". Pues ya sabes lo que pasa si ya no te dicen tanto 'te quiero'.

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