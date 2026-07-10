'La Iratxe' estalla tras el plantón de su novio: "¡Y la gilipollas haciendo las lentejitas, a tomar por culo!"

En Princesas de Barrio, 'la Iratxe' prepara la comida para su pareja y organiza una tarde de spa, pero una llamada de última hora cambia por completo sus planes.

En este fragmento de Princesas de Barrio, 'la Iratxe' se pone manos a la obra en la cocina para preparar unas lentejas destinadas a su hijo y a Fran, su novio. Tras la comida, ambos tenían previsto disfrutar de una relajante tarde de spa.

Sin embargo, cuando todo está listo, recibe una llamada de Fran en la que le comunica que, finalmente, no podrá ir ni a comer ni a acompañarla al spa. La noticia deja completamente frustrada a la protagonista, que no puede ocultar su enfado ante las cámaras de laSexta.

"Me ha llamado diciendo que es sábado, lo típico, que va a tomar algo y ya no come y la gilipollas haciendo las lentejitas, ¡me amarga el día!", exclama la Iratxe. Puedes ver el enfado de la protagonista en el vídeo sobre estas líneas.

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