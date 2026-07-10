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El enfado viral de un señor con el mal estado de la carretera de su pueblo: "¡Y luego me echan atrás a mí la ITV!"

"¿Crees que esto puede ser?, ¡la carretera hecha añicos y me echan a mí para atrás la ITV porque he puesto al remolque unas ruedas mejores!", se indigna un señor con el mal estado de la carretera de su pueblo.

El viral enfado de un señor con el mal estado de la carretera de su pueblo: "¡Y luego me echan atrás a mí la ITV!"

Alba Sánchez enseña en este vídeo de Aruser@s Fresh el enfado de Bartolomé, un señor que se muestra muy indignado por el mal estado de la carretera de su pueblo. "¿Crees que esto puede ser?, ¡la carretera hecha añicos y me echan a mí para atrás la ITV porque he puesto al remolque unas ruedas mejores!", critica el hombre en el vídeo, grabado por un familiar, que le pide que se calme porque le va a dar algo. "Me va a subir la tensión, me va a dar algo, corta", pide el hombre.

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