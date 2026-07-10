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Aruser@s Fresh

Un hombre, a una señora que critica que se hayan acabado "los caballeros": "No, lo que se acabaron fueron los asientos"

"Se acabaron los caballeros", afirma esta señora en el vídeo, donde el hombre al que se lo dice, que está sentado, contesta: "No, señora, lo que se acabaron fueron los asientos".

Un hombre, a una señora que critica que se hayan acabado "los caballeros": "No, lo que se acabaron fueron los asientos"

Alba Sánchez enseña en este vídeo de Aruser@s Fresh "el zasca de un señor a una señora que se quejaba de que no había asientos". "Se acabaron los caballeros", afirma la señora en el vídeo, donde el hombre, sentado, contesta tajante: "No, señora, lo que se acabaron fueron los asientos".

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