Valdivia, sobre el incendio de Almería: "Las autoridades me dicen que la situación es compleja, nadie se atreve a decir cuándo se podría controlar el fuego"

El periodista almeriense Antonio Ruiz Valdivia conoce muy bien el terreno donde se ha producido el fatal incendio, que se ha llevado por delante la vida de 11 personas. Ha hablado con las autoridades, presentes en el terreno, y la situación es aún muy "compleja". En el vídeo, todos los detalles de esta información.

Es el peor incendio del siglo en toda Andalucía: al menos 11 muertos y 19 desaparecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), que se produjo la noche del jueves al viernes. Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y la mayoría de las víctimas son extranjeras.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, de InfoLibre, es almeriense y conoce muy bien toda la zona afectada. Confiesa que es un incendio que no tiene precedentes". "Acabo de hablar con algunas de las autoridades que están en ese puesto de mando y me aseguran que, en este momento, la situación es muy compleja", informa el periodista.

"Hay un temor absoluto a que haya un cambio de viento", añade, "ya que ello podría hacer muchísimo más grande este incendio y más peligroso. El flanco derecho del incendio está muy activo, pero también el flanco izquierdo. Hay que tener mucho cuidado porque puede llegar hasta la autovía. Por lo tanto, hay muchísima preocupación en estos momentos y lo califican de muy complicado, complejo y nadie se atreve a decir cuándo se puede controlar".

No es de extrañar, por otro lado, explica Valdivia, que haya extranjeros entre las víctimas, porque es una zona donde residen muchos ingleses y muchos belgas: "Es una zona con una temperatura ideal para pasar todo el año". Según su información, "entre los fallecidos hay dos escenarios: uno, un coche, donde habría cuatro británicos, y, en segundo lugar, personas que intentaron huir por la zona, y entre ellos habría un español, un británico y ciudadanos belgas".

Hay que insistir, expone Valdivia, en que "es una zona orográfica muy complicada porque hay muchas ramblas y muchos barrancos, la sierra está al lado y desemboca hacia la zona de playa. Es una zona donde hay muchas casas diseminadas y muchos cortijos. No podemos hablar de localidades concentradas, sino que podríamos decir que son pequeñas casitas que se van distribuyendo a lo largo de barrancos, de ramblas y de zonas con una orografía muy complicada como es la de Almería". En el vídeo podemos ver al completo toda esta información.

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