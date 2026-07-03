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Monólogo

Así explicó David Guapo su nombre en un monólogo: "Ya sé lo que estáis pensando, lo de guapo vale, pero David no te pega"

David Guapo explicó su nombre artístico en este monólogo de El Club de la Comedia, donde pidió al público que no lo tomaran "al pie de la letra". Y es que ahora le pasan cosas de famoso.

Así explicó David Guapo su nombre en un monólogo: "Ya sé lo que estáis pensando, lo de guapo vale, pero David no te pega"

David Guapo explica en el plató de El Club de la Comedia que su nombre artístico "no hace falta" que se lo tome el público al pie de la letra. "Ya sé lo que estáis pensando, lo de guapo vale, pero David no te pega", bromea el monologuista, que destaca que ya le pasan cosas de tío "famoso": "El otro día me subí al Metro para mezclarme con la gente normal, que asi les llamamos y estaba en mis cosas de famoso cuando al bajarme escucho de fondo '¡David, David!', me giré rápido por si iba armado, pero era que se me había caído el DNI".

Además, explica que va a usar la palabra "frungir" para algunas otras palabras polémicas que no puede decir en el monólogo: "Esto me recuerda a mi última ex, que era una tía muy sutil, que iba soltando pullitas, como pedos silenciosos, que no suenan pero huelen igual". "Ella decía que eran pedos de princesa, pero de princesa muerta, sería", bromea David Guapo.

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