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Aruser@s Fresh

El surrealista vídeo viral de tres hombres que se disfrazan de oso para estafar al seguro y acaban pillados

Los tres acusados aseguraban que unos osos habían destrozado sus coches para cobrar la indemnización del seguro. Sin embargo, las cámaras de seguridad destaparon un plan tan insólito como chapucero.

El surrealista vídeo viral de tres hombres que se disfrazan de oso para estafar al seguro y acaban pillados

En 'Aruser@s Fresh' recuperamos uno de los virales más comentados de la temporada: el de tres hombres que idearon un plan de lo más peculiar para intentar estafar a una aseguradora. "Estaba claro que al final los pillarían", comentaba Alfonso Arús antes de dar paso a las imágenes.

Los protagonistas denunciaron que varios osos habían atacado sus vehículos y reclamaron al seguro una indemnización de 140.000 dólares por los supuestos desperfectos. El problema fue que los únicos "osos" que aparecieron en la historia eran ellos mismos.

Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, la aseguradora descubrió a tres hombres vestidos con disfraces de oso simulando el ataque a los coches para justificar los daños.

El plan, que pretendía ser perfecto, terminó convirtiéndose en un auténtico ridículo.

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