El monólogo de Belén Rueda sobre la extinción de los hombres románticos: "Eso sí que es una decepción y no el final de Los Serrano"

¿Han desaparecido los hombres románticos? Esa fue la pregunta que lanzó Belén Rueda en este monólogo de El Club de la Comedia, recuperado ahora con motivo del 20 aniversario de laSexta.

Corría 2011 cuando Belén Rueda se subió al escenario de El Club de la Comedia para reflexionar sobre cómo había cambiado el romanticismo. "El romanticismo está desapareciendo" y "los hombres románticos se han extinguido", afirmaba la actriz, convencida de que "la muerte del romanticismo es una muerte anunciada". Entre bromas, comparaba las antiguas "escapadas románticas a París" con las actuales escapadas a parques de atracciones y aseguraba que hoy en día la única forma de que algunas parejas viajen a ciudades como Roma, Venecia o París es si su equipo "juega allí una final de la Champions".

A lo largo del monólogo, Belén Rueda ironizaba sobre "la falta de detalles románticos". "Eso sí que es una decepción y no el final de Los Serrano", aseguraba la actriz entre risas, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Belén Rueda, Gogo Jiménez, Ángel Martín y Miren Ibarguren.

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