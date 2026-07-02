'La Iratxe' presenta en Princesas de Barrio a 'La Juani y la Mari', sus dos pechos operados: "Pagando todos los meses"

Más de una década después de su estreno, Princesas de Barrio sigue rescatando personajes inolvidables. Entre ellos destaca 'La Iratxe', que convirtió su espontaneidad en una de sus señas.

Hay personajes televisivos que, pese al paso del tiempo, siguen despertando curiosidad. Es el caso de Iratxe Serrano, conocida por todos como 'La Iratxe', una de las protagonistas más recordadas de Princesas de Barrio, el formato de laSexta que se convirtió en un fenómeno hace más de diez años y cuyos momentos continúan circulando con fuerza en redes sociales.

Desde el primer minuto, la toledana deja claro que no tiene filtros. "Si me defino falsamente te digo que soy muy buena, que soy la mejor del mundo, pero a las malas soy una hija de puta", reconoce con total naturalidad. "Soy poligonera a tope", añade.

Vecina del barrio de Las Malvinas, en Toledo, Iratxe tenía 25 años cuando participó en el programa. En aquel momento estaba en paro y se dedicaba a las tareas del hogar. Compartía además su historia de amor con Fran, pescadero y vecino del segundo piso, una relación que comenzó mucho antes de convertirse en pareja. "Mama, que me gusta el vecino. Que va a ser él el que estrene a la Juani y la Mari", recuerda haberle dicho a su madre.

Con 'La Juani' y 'La Mari' no hablaba de dos amigas, sino del apodo que puso a sus pechos tras someterse a una operación de aumento. Una intervención que define como un "capricho" y que, según explica, seguía abonando poco a poco: "Pagando todos los meses".

Más allá de su vida personal, Iratxe también confesaba que soñaba con hacerse un hueco en televisión como colaboradora. Antes de ello había trabajado en atención al cliente, un empleo del que guarda un recuerdo especialmente incómodo tras atender a un hombre que se masturbó mientras hablaba con ella por teléfono.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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