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Alfonso Arús estalla contra las cangrejeras: "¡Basta, no me las vais a vender!"

Los colaboradores de Aruser@s amplían la lista de los objetos imprescindibles del verano español con nuevas propuestas de los espectadores. Sin embargo, hay un clásico que Alfonso Arús se niega a defender.

Alfonso Arús estalla contra las cangrejeras: "¡Basta, no me las vais a vender!"

Después de que el creador de contenido Álvaro Casares elaborara un ranking con los grandes imprescindibles del verano español, los espectadores de Aruser@s han querido aportar sus propias propuestas. Entre ellas, los gorros de baño de colores de las madres, las barras metálicas de los chiringuitos o las míticas cangrejeras. Un calzado que, eso sí, no convence en absoluto a Alfonso Arús.

"La hebilla se clava siempre, te hacía herida. Y ahora estas cangrejeras se venden por más de 700 euros, ¡y son feas! No quiero poner marcas", protesta el presentador. Lejos de cambiar de opinión, Arús recuerda otro de los debates recientes del programa: "El otro día me decíais que llevara zapato negro con calcetín blanco y hoy me queréis meter las cangrejeras. ¡Basta! Cangrejera con calcetín ya es el súmum", zanja entre risas.

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