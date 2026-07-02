El enfado de Alfonso Arús al conocer la multa por sacar la silla a la calle para 'tomar el fresco': "¡Estoy hasta el gorro!"

La tradicional costumbre de sacar la silla a la puerta de casa para 'tomar el fresco' podría salir cara. En Aruser@s han explicado las sanciones a las que se exponen quienes ocupen la vía pública sin autorización.

La silla de plástico blanca es uno de los grandes símbolos del verano en España, pero sacarla a la calle para tomar el fresco podría acarrear una multa. "Esta costumbre tan española de sacar la silla a la calle podría tener sanciones de hasta 500 euros", advierte Alfonso Arús en Aruser@s, mientras que Alba Sánchez precisa que las multas pueden oscilar "entre 150 y 500 euros, en función de lo que determine la Policía Local".

La colaboradora recuerda que, "si los agentes piden retirar la silla", hay que hacerlo, ya que podría considerarse "una ocupación no autorizada de la vía pública". "¡Estoy hasta el gorro de que nos quiten todas las tradiciones!", comenta cabreado Alfonso Arús, defendiendo una de las estampas más típicas de los veranos españoles.

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