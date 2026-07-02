La Abogacía del Estado se persona como acusación en la causa por las joyas de Zapatero

Los detalles La personación de Hacienda, que ha de hacerse a través de la Abogacía del Estado, se producirá a lo largo de la mañana de este miércoles.

La Abogacía General del Estado se ha personado en la pieza separada de la Audiencia Nacional relacionada con las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Este paso se ha dado en representación de la Agencia Tributaria, según confirmaron fuentes a laSexta. El Ejecutivo ha asegurado que la personación se realizará este miércoles. En su declaración del 17 de junio, el expresidente evitó explicar el hallazgo de las joyas en su oficina, alegando falta de tiempo para preparar su defensa. Las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, han llevado al juez José Luis Calama a imputar a Zapatero por delitos fiscales y de contrabando debido a su origen no justificado.

La Abogacía General del Estado se persona en la pieza separada de la Audiencia Nacional sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero como perjudicada por los hechos. Fuentes consultadas por laSexta confirman el paso dado por el organismo, que se presenta en representación de la Agencia Tributaria.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta confirman que se personarán a lo largo de la mañana de este miércoles. "No hay ninguna posibilidad de que no nos personemos", añaden estas fuentes.

En su declaración del pasado 17 de junio como imputado por el caso Plus Ultra, el expresidente del Gobierno evitó dar explicaciones sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz de Madrid, alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar su defensa sobre esta cuestión.

Según la tasación de la joyería Ansorena, las joyas están valoradas en 1,3 millones de euros, una tasación que llevó al juez que instruye la causa, José Luis Calama, a imputar a Zapatero por un delito fiscal y otro de contrabando por el origen no justificado de las joyas.

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