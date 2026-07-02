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Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: "Le conozco desde hace mucho más de lo que la gente cree"

Lamine Yamal e Inés García son una de las parejas de moda y, ahora, la influencer ha desvelado en este vídeo cómo se conocieron.

Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: "Le conozco desde hace mucho más de lo que la gente cree"

"Os voy a contar cómo conocí a mi novio", afirma Inés García, que destaca que, seguramente, la gente espera una historia perfecta, pero, en realidad, se conocieron "por redes sociales". Además, la influencer detalla que conoce al futbolista desde mucho antes de lo que la gente se cree. "Conozco a Lamine Yamal desde meses antes de lo quela gente se cree", explica.

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