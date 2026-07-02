Fesser, de cómo el Mundial ha devuelto "la dignidad" a los mexicanos en EEUU tras ser perseguidos por el ICE: "Ahora llevan la mirada alta"

"Será fútbol, pero es un gesto que le da a la gente un sentido durante su día y es emocionante", destaca Guillermo Fesser sobre cómo los emigrantes perseguidos por el ICE en EEUU ahora llevan "la mirada alta" por el Mundial.

El Gran Wyoming conecta por última vez esta temporada de El Intermedio con Guillermo Fesser para que explica qué importancia tiene que el Tribunal Supremo haya anulado la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. "Es fundamental y una gran victoria para cualquier persona que viva en EEUU y tenga ojos, ya que si va por la calle ve que este país sigue siendo de emigrantes", asegura Fesser.

"A diferencia de otros países, EEUU no ha basado la identidad nacional en unas fronteras ni en una etnicidad concreta, sino en compartir unas convicciones como el derecho a la libertad, la vida y el derecho a la búsqueda de la felicidad", afirma Fesser, que destaca que ahora el Gobierno de EEUU de Trump "se lleva las manos a la cabeza porque más del 50% de los graduados en Nueva York son extranjeros o hijos de extranjeros".

"¿Y qué?, si siempre ha sido así", se pregunta el corresponsal de El Intermedio, que afirma tajante: "Si EEUU no hubiera pescado el talento de otros países, este país no sería nada". "Cuando estos emigrantes eran blancos, a Trump y los racistas que representa no le molestaban, pero ahora que son marrones sí".

Por otro lado, preguntando por Sandra Sabatés sobre cómo pintan las celebraciones del 4 de julio, Fesser explica que "muy pochas": "Trump ha cambiado el centro de atención de este aniversario, el 4 de julio, que es el cumpleaños del país, pasó a ser poco importante en comparación al 14 de junio, el cumpleaños de Trump".

Por último, Fesser explica cómo se está viviendo el Mundial de Fútbol en EEUU: "Es un enorme entusiasmo". Sin embargo, el reportero explica que ha sido "un auténtico desastre para hoteles y aerolíneas" en cuanto a que no han llegado turistas de fuera por las políticas migratorias de Trump. "Es un país de emigrantes, 200.000 tipos de Ecuador, los noruegos disfrazados de vikingos...", repasa Fesser, que destaca que "es toda una fiesta para estadounidenses y para los emigrantes, especialmente para los mexicanos".

"Ver a los vecinos mexicanos acosados y perseguidos por el ICE que van con la mirada baja y ahora llevan la mirada alta, con esa dignidad de 'cuidado, que soy mexicano', con ese orgullo de que ganaron su partido", explica Fesser, que destaca que "será fútbol, pero es un gesto que le da a la gente un sentido durante su día y es emocionante".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido