El monólogo de Alexandra Jiménez sobre los teatros: "Pocas cosas son más feas por detrás, están a la altura de las neveras"

Alexandra Jiménez llega al plató de El Club de la Comedia como nueva presentadora del programa sustituyendo a Eva Hache. Así ha sido su primero monólogo como presentadora.

Alexandra Jiménez llega a 'El Club de la Comedia' como nueva presentadora del programa en sustitución de Eva Hache. En su primer monólogo como presentadora, la actriz reflexiona sobre su profesión. "Eso sí, los sueldos son los de hace diez años", explica Jiménez, que destaca que, para ella, "es un honor presentar" el programa: "Sé que hay muchas expectativas, por eso he pedido que me paguen por adelantado".

Y es que "El Club de la Comedia nunca se irá del todo, como Aznar", destaca Alexandra Jiménez, que pide que los espectadores vean la nueva temporada "sin prejuicios". "El teatro es color, luz, magia, fantasía... por delante, eso sí", destaca la actriz, que afirma que "por detrás parece una fábrica de cerveza": "Pocas cosas son más feas que un teatro por detrás, están a la altura de las neveras".

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