El monólogo de Eva Hache sobre las velas: "Estoy preparada para todo, lo mismo me da un apocalipsis que una suegra de visita"

"Las velas aprovechan la oscuridad para esconderse y si la encuentras, lo que no aparece es la cerilla ni el mechero", destaca Eva Hache, que afirma que "si tienes la grandísima suerte de encontrarlo todo, vuelve la luz, es magia".

"Qué gusto da ver a tanta gente dispuesta a reír", destaca Eva Hache al entrar en el plató de El Club de la Comedia, donde recomienda al público reír ahí "porque fuera" se van a reír poco por "cómo están las cosas". "Yo estoy preparada para cualquier cosa que venga, lo mismo me da un apocalipsis que una suegra de visita porque tengo una vela en casa", asegura la presentadora, que explica que siempre tiene "una por si las cosas se ponen feas".

"Es verdad que cuando tienes una vela igual cuando la necesitas no la encuentras", reflexiona la cómica, que destaca que "las velas aprovechan la oscuridad para esconderse y si la encuentras, lo que no aparece es la cerilla ni el mechero". Además, "si tienes la grandísima suerte de encontrarlo todo, vuelve la luz, es magia". "Es como los libros electrónicos, no tienen vuelta de hoja", afirma Eva Hache, que destaca que a ella le "encantan las velas... y los bomberos". Por último, recuerda que "antes solo había una vela, la de cumpleaños, pero ahora hay variedad": "Me gustan mucho las aromáticas y las negras, porque puedes invocar a los muertos, yo siempre he tenido la fantasía de que se me apareciera Elvis en calzoncillos y lo máximo que se me ha aparecido es Primo de Rivera".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.