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El monólogo de Alexandra Jiménez sobre las cosas indemostrables: "No soy capaz de distinguir la baba de un caracol de la de un señor"

"Hay demasiadas cosas que no se pueden demostrar y no me refiero a dios, que está clarísimo que existe, como puede atestiguar el papa o la masajista de Miguel Ángel Silvestre", afirma Alexandra Jiménez en El Club de la Comedia.

El monólogo de Alexandra Jiménez sobre las cosas indemostrables: "No soy capaz de distinguir la baba de un caracol de la de un señor"

Alexandra Jiménez habló en este monólogo de El Club de la Comedia sobre "que hay demasiadas cosas a nuestro alrededor que no se pueden demostrar". "No me refiero a dios, que está clarísimo que existe, como puede atestiguar el papa o la masajista de miguel ángel silvestre", afirma la actriz en el vídeo, donde destaca que se refiere más a cosas como "los colchones antiácaros". "Me parece bien que haya gente que se invente cosas que no se pueden demostrar, lo que no me parece tan bien es que haya gente que se las compre", señala Jiménez, que reflexiona: "Si eres incapaz de ver los ácaros, ¿cómo llegas a la conclusión de que necesitas un colchón antiácaros?".

"Lo triste es que hay cosas que no puedes demostrar por mucho esfuerzo que le pongas", afirma la cómica, que destaca que "en el fondo a la gente le encantan las cosas que no se puede demostrar, como el imperio de las cremas": "Como la de la baba de caracol, ¿en serio pretenden que me crean que hay una persona dedicada a ordeñar caracoles?". "¿Quién me dice a mí que el tío no rellena el cubo de baba con un poco de la suya?", se pregunta la actriz en el vídeo, donde afirma que ella es "incapaz de distinguir la baba de un caracol de la de un señor".

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