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El Club de la Comedia

Cuando Manel Fuentes criticó los manuales de instrucciones "para egipcios" en su monólogo del Club de la Comedia

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos este monólogo de Manel Fuentes donde pone el foco en esos manuales de instrucciones que en lugar de ayudar terminan complicándolo todo.

Cuando Manel Fuentes criticó los manuales de instrucciones en su monólogo de El Club de la Comedia

Si hay algo que no soporta Manel Fuentes son las instrucciones que en lugar de facilitarte la vida, terminan complicándotela todavía más. En este monólogo de El Club de la Comedia, el presentador repasa algunos de los ejemplos más absurdos que podemos encontrar en nuestro día a día, como el martillo de emergencia de los trenes y su peculiar indicación: "Romper el cristal para acceder al martillo". También se ríe de esos folletos repletos de ilustraciones que pretenden explicar "cómo y dónde" hacer cada cosa pero que lejos de resolver las dudas, consiguen generar todavía más.

Pero si hay algo que se le resiste especialmente son las etiquetas de la ropa, plagadas de símbolos que, según Fuentes, solo parecen comprensibles para unos pocos. "Si eres egipcio, bien, pero una persona normal no entiende", ironiza el presentador, que tiene clara la solución al problema: "Debería de haber alguien sensato redactando las instrucciones de las cosas".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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