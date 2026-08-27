Inés García, sobre los 17.000 millones que pagará Meta: "Son sus beneficios de un mes, ¿es eso lo que vale nuestra vida o la de nuestros hijos?"

La matriz de Facebook o Instagram ha acordado pagar esa cantidad en concepto de sanción por crear adicción entre los menores. "Hasta dónde hemos hipotecado nuestra autoestima y la opinión que teníamos sobre nosotros mismos por un maldito algoritmo", ha dicho en Al Rojo Vivo.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, enfrentará una multa de 17.000 millones de dólares por fomentar la adicción en menores. Aunque la cifra es considerada histórica, representa solo un mes de beneficios para la compañía. Inés García, en Al Rojo Vivo, criticó el papel del algoritmo que influye en nuestras vidas y cuestionó el impacto en la autoestima y la atención. Además de la sanción, Meta implementará medidas para proteger a menores, como la verificación de edad, límites de uso y notificaciones para adolescentes. Estas acciones buscan mitigar los efectos negativos de sus plataformas.

Unos 17.000 millones de dólares. Es la cifra que tendrá que pagar Meta. Es la cantidad de dinero que, como multa, deberá pagar la matriz de Facebook y de Instagram. Lo que tendrán que abonar en concepto de sanción por crear adicción entre los menores. Un número que, como ha dicho Inés García en Al Rojo Vivo, "muchos tildan de histórico" pero que para la empresa es, afirma, "los beneficios de un mes".

"Es una multa que muchos tildan de histórica, pero lo histórico es que nos hayamos dejado engañar durante tanto tiempo", ha expuesto la presentadora.

Y es que, en sus palabras, ha hecho alusión a ese "maldito algoritmo" al que se ha permitido que dicte "cómo debe ser nuestra vida, cómo ser feliz y cómo han de ser las vacaciones perfectas".

"¿Cuántas veces han interrumpido su conversación, la lectura de un libro o el juego con los niños? ¿Cuántas veces han sido para pinchar en perfiles de personas que ni conocen? Hasta dónde hemos hipotecado nuestra autoestima y la opinión que teníamos sobre nosotros mismos por un maldito algoritmo", se ha cuestionado.

Porque ha apuntado a algo que va más allá del concepto de "conexión": "Han construido un negocio que han convertido en algo mucho más valioso con nuestro tiempo y atención".

"Esa cifra para ellos, no supone nada. Son los beneficios de un mes. ¿Es eso lo que vale nuestra vida o la de nuestros hijos?", ha preguntado para terminar su reflexión.

Protección para los menores

Además de la sanción, Meta se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes de entre 13 y 17 años y también a los menores de 13.

Entre ellas están la verificación de edad y la eliminación de cuentas de menores de 13 años, el bloqueo por defecto de las notificaciones y el acceso general a la aplicación durante la noche, un límite de uso diario por defecto de dos horas y también un modo escolar para silenciar las notificaciones durante el horario lectivo.

Además, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuado para incentivar que dejen de usar la aplicación.

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