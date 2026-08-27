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Crisis migratoria

Lucía Méndez: "Tiene que haber un plan: los migrantes no pueden seguir en Ceuta hasta diciembre"

La periodista de 'El Mundo' considera que Ceuta "no puede convertirse en Lesbos, no puede convertirse en un campo de refugiados".

lucía

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez se ha referido a la crisis migratoria de Ceuta en una de sus intervenciones en Al Rojo Vivo. Méndez considera que todo el país, y no solo el Gobierno se encuentra ante una "situación verdaderamente endiablada".

"Cuando el ministro Felix Bolaños dice que quien crea que esto se arregla en un santiamén, está equivocado. Y es verdad, y también que todos haríamos bien, la oposición haría bien, en ayudar al Gobierno en una crisis que es una crisis de Estado, con una ciudad en la que sus ciudadanos han perdido sus derechos", asegura Méndez.

Por tanto, según la periodista la prioridad tanto del Gobierno, y creo que deberían ayudarle también los partidos de la oposición, es sacar a esa gente de las calles de Ceuta. "No sé si la solución es llevarlos a la península. La Unión Europea no quiere, pero tengo claro que tiene que haber un plan para que todas esas personas dejen Ceuta. Y provisionalmente, Ceuta no puede convertirse en Lesbos, no puede convertirse en un campo de refugiados", argumenta.

Méndez considera que hay que distribuir a toda esa gente mientras se producen los papeles para ser repatriados a donde sea: "Tiene que encontrarse un plan. Una solución que no puede ser hasta hasta diciembre estar en Ceuta. Sencillamente nos estamos dando cuenta de que eso no puede ser".

"Nuestros compatriotas de Ceuta necesitan una solución verosímil y más rápida de la que en este momento están teniendo. El objetivo principal sigue siendo esa devolución de personas a Marruecos, y así lo ha dicho Félix Bolaños esta misma mañana", añade Méndez.

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