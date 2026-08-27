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Declaraciones en Al Rojo Vivo

Montesinos: "En privado, en el PSOE acusan a su compañera de Defensa de mentir"

El adjunto a la dirección de 'Artículo 14' asegura que el Ejecutivo también se ha convertido en una olla a presión. "¿Por qué? Porque la ministra Robles dice una cosa, el ministro del Interior dice otra".

Montesinos

En una de sus intervenciones en el programa 'Al Rojo Vivo' de este jueves, Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de 'Artículo 14' ha hecho referencia a que su periódico cuenta este jueves, en voz de ministros socialistas, testimonios de que llaman a Margarita Robles mentirosa decir que ha mentido en sus referencias con respecto al Centro Nacional de Inteligencia.

Para Montesinos, "el Gobierno se ha visto absolutamente sobrepasado por los acontecimientos en Ceuta". "La prueba es la guerra interna que se ha hecho pública de, ni más ni menos, que la titular de Defensa y el ministro del Interior", añade.

"Hablabas a primera hora del programa de una olla a presión en Ceuta. Por lo que hemos visto en las calles, que es tremendo y yo creo que hace un llamamiento a la calma, pese a que la paciencia puede estar agotándose. Pero es que el Ejecutivo también se ha convertido en una olla a presión. ¿Por qué? Porque la ministra Robles dice una cosa, el ministro del Interior dice otra", relata Montesinos en Al Rojo Vivo.

Montesinos revela que los ministros socialistas se han acercado más a la posición de Grande-Marlaska. "Ahora empiezan las matizaciones y, en privado, si tú hablas con los ministros del PSOE es que acusan a su compañera de Defensa de mentir. Por lo cual yo creo que la situación es muy complicada", asegura el adjunto a la dirección de 'Artículo 14'.

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