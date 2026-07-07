El monólogo de Luis Merlo sobre cómo los españoles sobreviven hablando inglés: "Con cuatro palabras hablas de cualquier tema"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, la cadena recupera algunos de los monólogos más recordados de El Club de la Comedia. En 2011, Luis Merlo defendió las virtudes de ser español.

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos el monólogo de El Club de la Comedia del actor Luis Merlo donde reivindicaba, entre risas, las ventajas de "ser español". "Es un país muy rico culturalmente. Tenemos un montón de lenguas oficiales: castellano, euskera, catalán, gallego... y el inglés, nivel medio, ¡es el idioma más hablado, como demuestran los currículums del 95% del país!", bromeaba.

"¿Cuántas palabras tenía el inglés cuando nos lo dejaron? ¿500.000? ¡Todo paja! Nosotros lo cogimos, lo depuramos y lo dejamos en 50, que lo podíamos haber dejado en menos", ironizaba Merlo, sobre la peculiar relación de los españoles con el inglés

Entre ese reducido vocabulario, Merlo destacaba palabras como "ketchup", "taxi", "gol" o "sándwich". "Y con esto ya puedes hablar de cualquier tema", remataba entre las carcajadas del público.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Dani Mateo, Antonio Molero, Goyo Jiménez y Julián López.

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