Manel Fuentes, a Florentino Fernández en 'Tu cara me suena': "Con él nunca falta el agua porque está como una regadera"

Alfonso Arús enseña en este vídeo los divertidos 'zascas' de Lolita Flores y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena' a Àngel Llàcer y Florentino Fernández, respectivamente.

El jurado de 'Tu cara me suena' sigue dejando divertidos 'zascas' que encandilan a Alfonso Arús, que los enseña en el plató de Aruser@s. Por ejemplo, el de Manel Fuentes a la hora de presentar a Florentino Fernández, del que dice que "con él nunca falta el agua porque está como una regadera". En este vídeo también puedes ver el de Lolita Flores a Àngel Llàcer.

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